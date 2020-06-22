Джакарта, , 11:03 — REGNUM Индонезия и Малайзия договорились о сотрудничестве по восстановлению туризма и созданию общего «туристического коридора», сообщает Antara.

«Индонезия и Малайзия имеют давнюю историю сотрудничества в различных секторах, особенно в туризме. Поэтому для нас очень важно совместно наращивать сотрудничество», — заявила заместитель министра туризма Индонезии Ниа Нисчая.

По её словам, COVID-19 приносит фундаментальные изменения в сферу туризма. Для путешествий между странами туристы, как правило, предпочитают совершать короткие перелеты. Исходя из этого, Малайзия стала одним из потенциальных партнеров для создания «туристического коридора».

Напомним, Малайзия остается одной из первых стран по числу иностранных туристов, приезжающих в Индонезию. В 2019 году Индонезию посетили 2,09 млн туристов из Малайзии.