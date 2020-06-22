Новосибирск, , 10:58 — REGNUM В Новосибирской области приняты новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании сегодня, 22 июня, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

С сегодняшнего дня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом. С 24 июня для посетителей откроются музеи и зоопарк — с соблюдением санитарных норм.

«Идёт снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии, — прокомментировал Травников. — Необходимые нормативные документы будут приняты на заседании правительства».