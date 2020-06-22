Киев, , 10:50 — REGNUM В Киеве активисты ЛГБТ-сообщества «украсили» военный монумент «Родина-мать» радужным флагом.

Соответствующее видео было опубликовано в ходе он-лайн акции «КиевПрайд», состоявшейся 21 июня, а также массово раскручивалось в социальных сетях.

На видео радужный флаг водружается на монумент при помощи беспилотника. В настоящий момент окончательно неясно, действительно ли имело место такое действие или это только компьютерный монтаж.

«Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ флаг сегодня реет над всем Киевом», — говорилось в комментарии.

ИА REGNUM отмечает, что силовые ведомства и представители Киевской городской госадминистрации данную ситуацию пока что не комментировали. Чиновники предпочитают не замечать символизм «водружения» радужного флага на «Родину-мать» в день годовщины начала Великой Отечественной войны.