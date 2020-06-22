Нижний Новгород, , 10:57 — REGNUM Важность принятия поправки в Конституцию РФ о гарантиях доступной и качественной медицинской помощи в нынешнее сложное время отметил генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов. О своей гражданской позиции по вопросу голосования директор рассказал журналистам сетевого издания «Лукояновская правда».

«И сейчас все мы убедились, насколько важна доступная и качественная медицинская помощь. Эта поправка должна быть обязательно закреплена в Конституции», — отметил Смирнов.

По мнению Смирнова, такая поправка должна быть закреплена в основном законе обязательно. Он рассказал, что часто бывает в сельских глубинках и наблюдает, что в больницах не хватает врачей, и жителям приходиться записываться на прием в областные клиники чуть ли не за несколько месяцев.

«Думаю, пожилые люди, как никто, заинтересованы в голосовании за поправки, потому что многие социальные гарантии адресованы именно этим категориям населения», — подчеркнул директор фонда.

Напомним, голосование о поправках в Конституцию РФ состоится 1 июля. Специально для проведения голосования этот день объявлен выходным днем.