Сухум, , 10:44 — REGNUM Границу с Грузией на пропускном пункте «Ингур» временно открыли с 22 июня для возвращения жителей Абхазии в республику. Об этом сообщает пресс-служба абхазской Службы государственной безопасности (СГБ).

Как сообщили в ведомстве, пропускать на границе будут до 24 июня. Работает КПП с 9:00 до 19:00 по сухумскому времени (с 8:00 до 18:00 мск). Сообщается, что все прибывающие в Абхазию должны проходить медицинский осмотр.

По данным СГБ, пропускать будут на основании документов, удостоверяющих абхазское гражданство, либо подтверждающих получение вида на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, Сухум решил закрыть границу с Грузией в марте, когда там началась вспышка заражения коронавирусом. В период с 26 мая по 1 июня границу временно открывали для того, чтобы смогли вернуться те, кто остался на грузинской территории. За то время в республику прибыли 532 человека.

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