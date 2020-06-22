Пхеньян, , 10:34 — REGNUM Власти Северной Кореи напечатали более 12 млн агитационных листовок для распространения в Южной Корее. Об этом 22 июня сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что для распространения листовок было подготовлено специальное оборудование, в том числе более тысячи воздушных шаров разных видов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Корее раскритиковали отправку южнокорейскими неправительственными организациями пропагандистских листовок на территорию КНДР и пообещали принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне.

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