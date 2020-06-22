Александр Белов, 22 июня 2020, 11:22 — REGNUM Когда президента России Владимира Путина спрашивают о вмешательстве Кремля в американские выборы 2016 года, его ответ обычно состоит из смеси отрицания и встречных обвинений. Так, в 2017 году он заявил, что США вмешиваются в выборы по всему миру. Цель таких заявлений понятна — снять с России ответственность и отвлечь внимание от ее действий в большом числе иностранных государств. И подход Москвы приносит плоды, поскольку в целом ряде столиц — от Киева до Брюсселя и Лондона — официальные лица уверены, что сотрудники ЦРУ часто вмешиваются в электоральный процесс за пределами США, пишет Дэвид Шимер в статье, вышедшей 21 июня в Foreign Affairs.

ЦРУ
ЦРУ
Иван Шилов © ИА REGNUM

Такая убежденность понятна: подобные примеры вмешательства имели место на протяжении многих десятилетий, начавшись в 1948 году с выборов в Италии, где американские спецслужбы с помощью пропаганды, активного финансирования предпочтительного кандидата и специально организованных низовых инициатив поспособствовали победе центристов над левыми. Итальянский успех стал шаблоном для последующих операций в других странах, где сталкивались ЦРУ и КГБ. Иногда спецслужбы напрямую манипулировали голосованием, в других случаях объектом манипуляций становилось общественное мнение.

Когда же холодная война закончилась, Москва стала продвигать авторитарно мыслящих кандидатов, сеять распри, хаос и неразбериху, а также стремиться делегитимизировать демократическую модель государственного управления. А что же ЦРУ?

По словам автора, который пообщался с целым рядом бывших сотрудников этого разведывательного управления, а также другими официальными лицами, в том числе бывшим президентом США Биллом Клинтоном, в XXI веке американские власти по меньшей мере дважды считали целесообразным прибегнуть к помощи ЦРУ для вмешательства в иностранные выборы: в Сербии в 2000 году и в Ираке в 2005 году. И оба эти примера показывают, почему — что бы ни говорил Путин — Вашингтон, в отличие от Москвы, «отказался от использования тайного вмешательства в выборы».

Штаб-квартира ЦРУ
Штаб-квартира ЦРУ
Whitehouse.gov

Так, в 2000 году «связанный с Москвой коммунист» Слободан Милошевич пытался переизбраться, чего не могли позволить США, поскольку, по словам бывшего главы администрации президента Клинтона Леона Панетты, в нем видели «плохого парня», которые своим примером мог поставить регион с ног на голову, если бы не были приняты меры против него.

Другой бывший член команды Клинтона Джеймс О'Брайен, который выступал в качестве специального посланника Вашингтона по Балканам, заявил, в США не считали, что Милошевич сможет «управлять нормальной страной». В связи с этим с середины 1999 по конец 2000 года государственные и частные компании в США вложили около $40 млн в сербские программы, поддерживая не только оппозицию Милошевичу, но и независимые СМИ, общественные организации и инициативы по увеличению явки. С помощью этой открытой инициативы США смогли создать равные условия на выборах, на которых сербский лидер хотел осуществлять манипуляции.

Пока разного рода неправительственные организации и агентства США, вроде Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID), оказывали влияние на выборы в Сербии открыто, ЦРУ делало то же самое скрытным образом. ЦРУ вливало миллионы долларов США в противников Милошевича, по большей части встречаясь с ключевыми лидерами сербской оппозиции за пределами страны и снабжая их наличностью.

Да и сам Клинтон подтвердил в интервью с автором, что он действительно давал добро на вмешательство в выборы 2000 года в Сербии в пользу противников Милошевича. По словам бывшего президента-демократа, он не видел никаких проблем в этом, поскольку Милошевич был «хладнокровным убийцей». Иными словами, как и американские лидеры во время холодной войны, которые подрывали позиции коммунистов для усиления демократий, Клинтон стремился к тому же. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что в Сербии ЦРУ оказывало влияние на общественное мнение с помощью финансирования и иных форм поддержки оппозиции, а не занималось прямым подлогом. При этом о деятельности ЦРУ в Сербии было известно и законодателям, которые поддержали вмешательство.

Протесты перед Федеральным Собранием во время Бульдозерной революции. Югославия, 2000
Протесты перед Федеральным Собранием во время Бульдозерной революции. Югославия, 2000

Основным источником беспокойства для США стало то, что Милошевич мог обманом добиться победы. В связи с этим большое число организаций, занимающихся продвижением демократии, стали принимать меры, чтобы не дать сербскому лидеру фальсифицировать выборы. Как показали подсчеты голосов, проведенные подготовленными такими организациями наблюдателями, вопреки официальным данным, говорившим о небольшом перевесе в пользу Милошевича, он в действительности проиграл сокрушительно. После начавшихся акций протестов Милошевич, неспособный подавить «народную революцию», был вынужден уйти в отставку.

Рука ЦРУ в произошедшем осталось скрытой. Теперь же, спустя два десятилетия уже бывшие сотрудники американских спецслужб выражают уверенность в том, что именно их работа сыграла решающую роль в поражении Милошевича.

Вторым случаем, когда США с помощью ЦРУ после холодной войны могли бы вмешаться в выборы, стал Ирак. С такой инициативой выступил бывший американский президент Джордж Буш — младший в 2004 году. За год до этого США вторглись в арабскую республику для свержения диктатора Саддама Хусейна и захвата якобы имевшегося у него оружие массового поражения, которое так и не было обнаружено. Не зная, как оправдать вторжение, Буш вновь пообещал трансформировать политическую систему страны, объявив в 2003 году, что «иракская демократия победит».

Проблема заключалась в том, что, по информации спецслужб, предпочтительного для Вашингтона кандидата Айяда Аллауи с высокой долей вероятности ждало поражение на грядущих парламентских выборах в январе 2005 года. Кроме того, поддержку оппозиции Аллауи оказывал Иран, в том числе с помощью денег, активистов, угроз, вымогательств и различных полувоенных групп. В связи с этим Буш и его советники рассматривали возможность с помощью операции спецслужб повлиять на исход голосования.

Айяда Аллауи и Джордж Буш-младший
Айяда Аллауи и Джордж Буш-младший
Whitehouse.archives.gov

И к осени 2004 года ЦРУ начало готовиться к тому, чтобы использовать уже отработанные методики оказания влияния на выборы. Аллауи уже ожидал тайной помощи. Впоследствии, в 2007 году, он говорил о том, что США «должны были поддержать умеренные силы, как финансово, так и в СМИ», но затем неожиданно этот процесс «был остановлен с пояснением, что США не хотят вмешиваться».

Отказ Вашингтона от применения ЦРУ для обеспечения своему кандидату победы на выборах, по словам официальных лиц, с которыми пообщался автор, был связан с нежеланием идти на риск того, что подобное вмешательство вскроется, а также непринятием подобных мер, поскольку они не соответствуют тому, за что выступают США. В конечном счете в 2005 году коалиция Аллуаи потерпела сокрушительное поражение, а к власти пришли силы, связанные с Тегераном.

Иными словами, если российские спецслужбы манипулируют выборами, то в ЦРУ проложили кардинально иной курс. Безусловно, есть те, кто полностью отрицает какую-либо причастность США к вмешательству в выборы за рубежом. Тем не менее есть и такие бывшие сотрудники ЦРУ, кто признает, что управление действительно оказывало влияние на иностранные СМИ с целью изменить отношения в стране. По словам Панетты, ЦРУ приобретало то или иное СМИ в стране или регионе, которое начинало распространять конкретные сообщения. Кроме того, тайные методы оказания влияния на выборы сопровождаются обычно открытыми. В целом же вмешательство в выборы со стороны ЦРУ стало последним инструментом, связанным с большими рисками.