22 июня 2020 | Время чтения 6 мин

В отличие от Москвы, Вашингтон после холодной войны отказался по большей части от применения спецслужб для вмешательства в выборы за рубежом. Не в последнюю очередь потому, что это противоречит «американским ценностям».

Александр Белов, , 11:22 — REGNUM Когда президента России Владимира Путина спрашивают о вмешательстве Кремля в американские выборы 2016 года, его ответ обычно состоит из смеси отрицания и встречных обвинений. Так, в 2017 году он заявил, что США вмешиваются в выборы по всему миру. Цель таких заявлений понятна — снять с России ответственность и отвлечь внимание от ее действий в большом числе иностранных государств. И подход Москвы приносит плоды, поскольку в целом ряде столиц — от Киева до Брюсселя и Лондона — официальные лица уверены, что сотрудники ЦРУ часто вмешиваются в электоральный процесс за пределами США, пишет Дэвид Шимер в статье, вышедшей 21 июня в Foreign Affairs.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Такая убежденность понятна: подобные примеры вмешательства имели место на протяжении многих десятилетий, начавшись в 1948 году с выборов в Италии, где американские спецслужбы с помощью пропаганды, активного финансирования предпочтительного кандидата и специально организованных низовых инициатив поспособствовали победе центристов над левыми. Итальянский успех стал шаблоном для последующих операций в других странах, где сталкивались ЦРУ и КГБ. Иногда спецслужбы напрямую манипулировали голосованием, в других случаях объектом манипуляций становилось общественное мнение.

Когда же холодная война закончилась, Москва стала продвигать авторитарно мыслящих кандидатов, сеять распри, хаос и неразбериху, а также стремиться делегитимизировать демократическую модель государственного управления. А что же ЦРУ?

По словам автора, который пообщался с целым рядом бывших сотрудников этого разведывательного управления, а также другими официальными лицами, в том числе бывшим президентом США Биллом Клинтоном, в XXI веке американские власти по меньшей мере дважды считали целесообразным прибегнуть к помощи ЦРУ для вмешательства в иностранные выборы: в Сербии в 2000 году и в Ираке в 2005 году. И оба эти примера показывают, почему — что бы ни говорил Путин — Вашингтон, в отличие от Москвы, «отказался от использования тайного вмешательства в выборы».

Штаб-квартира ЦРУ Whitehouse.gov

Так, в 2000 году «связанный с Москвой коммунист» Слободан Милошевич пытался переизбраться, чего не могли позволить США, поскольку, по словам бывшего главы администрации президента Клинтона Леона Панетты, в нем видели «плохого парня», которые своим примером мог поставить регион с ног на голову, если бы не были приняты меры против него.

Другой бывший член команды Клинтона Джеймс О'Брайен, который выступал в качестве специального посланника Вашингтона по Балканам, заявил, в США не считали, что Милошевич сможет «управлять нормальной страной». В связи с этим с середины 1999 по конец 2000 года государственные и частные компании в США вложили около $40 млн в сербские программы, поддерживая не только оппозицию Милошевичу, но и независимые СМИ, общественные организации и инициативы по увеличению явки. С помощью этой открытой инициативы США смогли создать равные условия на выборах, на которых сербский лидер хотел осуществлять манипуляции.

Пока разного рода неправительственные организации и агентства США, вроде Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID), оказывали влияние на выборы в Сербии открыто, ЦРУ делало то же самое скрытным образом. ЦРУ вливало миллионы долларов США в противников Милошевича, по большей части встречаясь с ключевыми лидерами сербской оппозиции за пределами страны и снабжая их наличностью.

Да и сам Клинтон подтвердил в интервью с автором, что он действительно давал добро на вмешательство в выборы 2000 года в Сербии в пользу противников Милошевича. По словам бывшего президента-демократа, он не видел никаких проблем в этом, поскольку Милошевич был «хладнокровным убийцей». Иными словами, как и американские лидеры во время холодной войны, которые подрывали позиции коммунистов для усиления демократий, Клинтон стремился к тому же. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что в Сербии ЦРУ оказывало влияние на общественное мнение с помощью финансирования и иных форм поддержки оппозиции, а не занималось прямым подлогом. При этом о деятельности ЦРУ в Сербии было известно и законодателям, которые поддержали вмешательство.

Протесты перед Федеральным Собранием во время Бульдозерной революции. Югославия, 2000

Основным источником беспокойства для США стало то, что Милошевич мог обманом добиться победы. В связи с этим большое число организаций, занимающихся продвижением демократии, стали принимать меры, чтобы не дать сербскому лидеру фальсифицировать выборы. Как показали подсчеты голосов, проведенные подготовленными такими организациями наблюдателями, вопреки официальным данным, говорившим о небольшом перевесе в пользу Милошевича, он в действительности проиграл сокрушительно. После начавшихся акций протестов Милошевич, неспособный подавить «народную революцию», был вынужден уйти в отставку.

Рука ЦРУ в произошедшем осталось скрытой. Теперь же, спустя два десятилетия уже бывшие сотрудники американских спецслужб выражают уверенность в том, что именно их работа сыграла решающую роль в поражении Милошевича.

Вторым случаем, когда США с помощью ЦРУ после холодной войны могли бы вмешаться в выборы, стал Ирак. С такой инициативой выступил бывший американский президент Джордж Буш — младший в 2004 году. За год до этого США вторглись в арабскую республику для свержения диктатора Саддама Хусейна и захвата якобы имевшегося у него оружие массового поражения, которое так и не было обнаружено. Не зная, как оправдать вторжение, Буш вновь пообещал трансформировать политическую систему страны, объявив в 2003 году, что «иракская демократия победит».

Проблема заключалась в том, что, по информации спецслужб, предпочтительного для Вашингтона кандидата Айяда Аллауи с высокой долей вероятности ждало поражение на грядущих парламентских выборах в январе 2005 года. Кроме того, поддержку оппозиции Аллауи оказывал Иран, в том числе с помощью денег, активистов, угроз, вымогательств и различных полувоенных групп. В связи с этим Буш и его советники рассматривали возможность с помощью операции спецслужб повлиять на исход голосования.

Айяда Аллауи и Джордж Буш-младший Whitehouse.archives.gov

И к осени 2004 года ЦРУ начало готовиться к тому, чтобы использовать уже отработанные методики оказания влияния на выборы. Аллауи уже ожидал тайной помощи. Впоследствии, в 2007 году, он говорил о том, что США «должны были поддержать умеренные силы, как финансово, так и в СМИ», но затем неожиданно этот процесс «был остановлен с пояснением, что США не хотят вмешиваться».

Отказ Вашингтона от применения ЦРУ для обеспечения своему кандидату победы на выборах, по словам официальных лиц, с которыми пообщался автор, был связан с нежеланием идти на риск того, что подобное вмешательство вскроется, а также непринятием подобных мер, поскольку они не соответствуют тому, за что выступают США. В конечном счете в 2005 году коалиция Аллуаи потерпела сокрушительное поражение, а к власти пришли силы, связанные с Тегераном.

Иными словами, если российские спецслужбы манипулируют выборами, то в ЦРУ проложили кардинально иной курс. Безусловно, есть те, кто полностью отрицает какую-либо причастность США к вмешательству в выборы за рубежом. Тем не менее есть и такие бывшие сотрудники ЦРУ, кто признает, что управление действительно оказывало влияние на иностранные СМИ с целью изменить отношения в стране. По словам Панетты, ЦРУ приобретало то или иное СМИ в стране или регионе, которое начинало распространять конкретные сообщения. Кроме того, тайные методы оказания влияния на выборы сопровождаются обычно открытыми. В целом же вмешательство в выборы со стороны ЦРУ стало последним инструментом, связанным с большими рисками.