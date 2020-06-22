Москва, , 10:27 — REGNUM Ряд поправок к Конституции являются необходимыми, сообщил заслуженный деятель искусств России, директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Он заявил, что планирует принять участие в голосовании по поправкам, поскольку «в России должен быть порядок».

«Я думаю, что ряд поправок, за которые я будут голосовать, необходимы. По культуре, например, по русскому языку, который должен быть главным языком в России», — сказал деятель культуры в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что зарегистрировался для дистанционного голосования.

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