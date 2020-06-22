Джакарта, , 10:24 — REGNUM Оборонные бюджеты стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, были сокращены для выделения средств на борьбу с COVID-19, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что это делает положение стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уязвимыми, поскольку у них мало ресурсов для реагирования на территориальные претензии Китая в регионе Южно-Китайского моря.

Большинство стран Юго-Восточной Азии считают восстановление экономики после пандемии главным приоритетом. Военные и оборонные расходы вынуждены отойти на задний план, поскольку они не дают стимула для прямого экономического улучшения.

Индонезия решила сократить на 7% оборонный бюджет страны на 2020 год по сравнению с первоначальными выделенными средствами в размере 9,2 млрд долларов США. Средства пошли на борьбу с коронавирусом.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), военные расходы в регионе достигли 40,5 млрд долларов США в 2019 году, что примерно на 40% выше, чем в 2010 году.

На Филиппинах министр обороны страны позволил использовать средства из оборонного бюджета для борьбы с пандемией.

Малайзия также сократила военные расходы, чтобы помочь улучшить финансовое положение страны.

Власти Таиланда сократили оборонный бюджет страны на 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что борьба с пандемией станет приоритетной темой для обсуждения на 36-м саммите АСЕАН.

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