Абуджа, , 10:27 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари подверг критике действия глав служб безопасности в связи с нападениями на севере страны и заявил, что необходимо предпринимать больше усилий для решения этой проблемы. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности Нигерии.

Силы безопасности Нигерии, играющие ключевую роль в поддержании стабильности в Западной Африке, в последние месяцы столкнулись с ростом числа нападений боевиков на северо-западе страны и резким ростом числа нападений исламистских боевиков на северо-востоке страны.

«Президент выразил большую обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в области безопасности в стране», — сказал журналистам советник президента по национальной безопасности Бабагана Монгуно после встречи Бухари с руководителями служб безопасности.

«Он крайне недоволен тем, что происходит», — сказал Монгуно, добавив: «он полагает, что, несмотря на то, что силовые структуры делают все возможное, это недостаточно хорошо и он требует немедленного перелома нынешней тенденции».

Напомним, что группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была вытеснена с большей части контролируемых ею земель в начале 2015 года, за несколько месяцев до прихода Бухари к власти. Однако группа продолжала совершать нападения на северо-востоке страны, а также в соседних Камеруне, Чаде и Нигере. Отколовшаяся фракция группировки, которая присягнула на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году, стала доминирующей силой в регионе.