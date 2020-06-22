Кубинка, Московская область, , 10:13 — REGNUM Современное поколение российских солдат и офицеров хранит верность традициям и достойно выполняет все поставленные задачи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил президент Владимир Путин во время визита в главный храм Вооруженных Сил РФ.

«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традиции. Достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надёжно обеспечена», — заявил Путин.

Вооружённые силы страны совершенствуются, осваивают новую технику. Растут и боевые возможности, отметил президент.

«Но главной, главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне», — подчеркнул он.

«Эти безусловные, определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года, и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945», — указал президент.