Москва, , 10:21 — REGNUM Поправка в Конституцию России, позволяющая президенту РФ Владимиру Путину вновь выдвигаться на пост главы государства, нужна для отвлечения чиновников от рассуждений о трансфере власти. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в опубликованном 22 июня интервью РБК.

Он отметил, что поправка, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой («Единая Россия»), связана с необходимостью стабилизировать политическую систему. Некий политический класс, уточнил сенатор, то есть чиновники, парламентарии, крупные политики, члены правительства, должны перестать думать о передаче власти.

«Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее», — сказал Клишас.

В некотором смысле названный класс должен свыкнуться с мыслью, что «потом будет всё то же», то есть президент может быть переизбран в случае, если люди проголосуют за поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Терешкова предложила оговорить в поправке о президентских сроках, что лицо, которое занимало должность президента на момент вступления данной поправки в силу, может участвовать в президентских выборах. Это означает, что Владимир Путин вопреки правилу о не более чем двух президентских сроках сможет баллотироваться вновь.

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