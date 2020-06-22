Москва, 22 июня 2020, 10:07 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Москве не повлияет на голосование по поправкам к Конституции. Об этом заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в интервью РИА Новости.
Реут заявил, что «эта ситуация» не сможет повлиять «на нормальный процесс голосования». Он отметил, что избирательная комиссия вместе с органами исполнительной власти и Роспотребнадзором предприняли исчерпывающие меры по защите людей от инфекции.
Голосование по поправкам к Конституции России пройдёт 1 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, около 70,3% жителей Бурятии готовы голосовать за принятие изменений к Конституции РФ. Исследование проводилось по телефону.
Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей Бурятии готовы поддержать поправки к Конституции