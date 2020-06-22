Кубинка, Московская область, , 10:01 — REGNUM Испытания Великой Отечественной войны показали немеркнущие примеры храбрости и истинного патриотизма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил президент Владимир Путин во время визита в главный храм Вооруженных сил РФ.

«Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. Немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказом предков беречь и защищать родную землю», — заявил Путин.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она даёт нам силы — силы служить нашей стране. Нравственным заветом, заветом, от которого мы не имеем права отступить и никогда не отступим», — подчеркнул он.