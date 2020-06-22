Париж, , 10:00 — REGNUM Бывший министр юстиции Франции Паскаль Клеман ушел из жизни 21 июня в возрасте 75 лет от легочной инфекции, сообщает Le Figaro.

«В воскресенье, 21 июня, бывший хранитель печатей и бывший депутат Луары скончался в Париже, в больнице Питье-Сальпетриер, от легочной инфекции», — заявила семья бывшего политика, добавив, что Паскаль Клеман не болел COVID-19.

Напомним, Паскаль Клеман, отец четверых детей, был хранителем печатей и министром юстиции в период с 2005 по 2007 год под руководством Жака Ширака.