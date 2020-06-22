Кубинка, Московская область, , 09:58 — REGNUM Память о Великой Отечественной войне абсолютно священна, заявил 22 июня президент России Владимир Путин.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна», — сказал президент во время посещения главного храма ВС РФ в подмосковной Кубинке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что фашистская Германия планировала уничтожить часть народа СССР и поставить на службу Третьему рейху работоспособное население «в качестве рабов в прямом смысле этого слова».

«Такие вещи не могут быть вытравлены из нашей памяти, кто бы и как бы ни старался это сделать», — сказал глава государства.

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