Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» (ЕГ) Гига Бокерия объяснил, почему он и его соратники временно приостановили бойкот работы в парламенте и приняли участие в голосовании за выборную реформу в первом чтении. Об этом он 21 июня рассказал журналистам, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс»

Ранее в ЕГ, как и в других оппозиционных партиях, заявляли, что не станут голосовать за выборную реформу, пока не будет выпущен на свободу совладелец телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа, обвиняемый в незаконном ношении оружия. В оппозиции это объяснили тем, что соглашение с правящей партией «Грузинская мечта» предусматривает не только реформу модели голосования на выборах, но и освобождение политзаключенных. Таким «политзаключенным» был назван Руруа.

Потом «Европейская Грузия» приняла решение поддержать реформу в перовом чтении, а далее принимать участие в голосовании только после освобождения Руруа.

«Провал в первом чтении означал бы, что шансов у этого процесса больше не было бы, и потом началось бы тыканье пальцами. Если сейчас они не выпустят Георгия Руруа и сами провалят конституционные изменения во втором и третьем чтениях, то нанесут себе больший вред и загонят себя в угол», — сказал Бокерия.

Стоит отметить, ранее лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что «Грузинская мечта» сможет набрать 117 голосов в поддержку выборной реформы при необходимых 113.

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