Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Мнением посторонних лиц, а не советников, руководствовался президент США Дональд Трамп при принятии ряда политических решений. Об этом заявил экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании ABC.

Он подтвердил, что Трамп действительно задавал вопросы вроде тех, входит ли Финляндия в состав России, а Венесуэла — в состав США. По словам Болтона, это повод поговорить о том, как именно в таких условиях принимаются политические решения.

Кроме того, Трамп полагается на мнение посторонних лиц вместо того, чтобы учитывать продуманные суждения тех, в чьи обязанности входит предоставление ему информации.

«Но к нему поступали и идеи от посторонних, с которыми очень трудно было иметь дело, и, как мне представляется, именно это и приводило во многих случаях к конфузам и к потерянным возможностям», — сказал Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, Болтон написал книгу о своей работе в Белом доме, которая должна выйти 23 июня. В мемуарах присутствуют весьма негативные оценки деятельности Трампа.

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