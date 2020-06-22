Париж, , 09:40 — REGNUM Власти Франции приступят к новому этапу отмены карантина, введенного в связи с распространением эпидемии коронавируса, передает BFM TV.

Ожидается, что все школьники вернутся в классы в этот понедельник, 22 июня 2020 года. Отныне в детских садах больше не будет действовать правило соблюдения социальной дистанции. В начальной школе рекомендуется соблюдать безопасное расстояние в один метр между учениками. А в колледже, когда это невозможно, учащимся придется надевать маски.

Во Франции также открылись кинотеатры и казино. В некоторых кинотеатрах в Париже первые показы состоялись в ночь с 21 на 22 июня, зрители получили VIP-приглашения и бесплатный попкорн.

Что касается спортивной практики, то здесь также ожидается несколько изменений. Министерство спорта во Франции объявило о возобновлении тренировок. Вновь разрешена практика коллективных видов спорта, за исключением единоборств.

Кроме того, доступ к заморским территориям Франции будет облегчен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай призвала родителей доверять институту народного образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции все учащиеся вернутся в школы и колледжи