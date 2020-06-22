Брюссель, , 09:38 — REGNUM Европейский союз намерен помочь новому правительству Сербии с вступлением в объединение. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи написал 22 июня в Twitter.

Варгейи отметил важность для Сербии парламентских и местных выборов, которые состоялись 21 июня. Он выразил надежду, что правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, пойдёт на сотрудничество в рамках связанных с ЕС реформ.

«Обязуемся помочь Сербии быстро продвинуться [в вопросе] вступления в ЕС», — подчеркнул еврокомиссар и добавил, что в ЕС готовы поддержать восстановление сербской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате выборов 21 июня уверенно победила правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), возглавляемая действующим президентом Александром Вучичем.

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