Брест, Белоруссия, , 09:22 — REGNUM Историческую память о Второй мировой войне необходимо беречь, в противном случае страну ждут хаос и дестабилизация. Об этом 22 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время памятного мероприятия по случаю 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Бресте.

«Как только мы это забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну», — сказал белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента страны.

Также он подчеркнул, что крайне важно хранить память о Второй мировой войне, и именно поэтому все пришли сюда рано утром 22 июня — для того, чтобы те события больше не повторились.

«Это не просто рядовой ритуал. Это память, для того чтобы мы с вами, наши дети никогда не столкнулись с такими проблемами», — отметил Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не поддаваться на «уловки трех-четырех шарлатанов» и стараться беречь белорусскую независимость.