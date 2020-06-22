Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.

«Глупо, не делайте этого!» — написал Трамп в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города намерены убрать статую Рузвельта, находящуюся у входа в Музей естественной истории в Нью-Йорке, поскольку рядом с ним изображены африканец и индеец, которые выглядят «порабощёнными и расово неполноценными».

Напомним, гибель чернокожего мужчины Джорджа Флойда при задержании его полицией вызвала волну акций протеста против расизма и жестокости полиции сначала в США, затем и во всём мире. Девизом движения стал лозунг «Black Lives Matter» («Жизни чёрных имеют значение»).

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