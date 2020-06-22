Тбилиси, , 09:20 — REGNUM Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель поддержал принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта о выборной реформе и призвал все партии включиться в работу по этому вопросу. Свое обращение дипломат 21 июня опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

«Приветствую, что парламент сегодня утвердил закон в перовом чтении 136 голосами. Надеюсь, все стороны возьмут на себя ответственность для обеспечения окончательного успеха», — написал Харцель.

Напомним, в голосовании за внесение поправок в Конституцию Грузии о выборной реформе депутаты грузинского парламента в первом чтении проголосовали 21 июня. Из 150 депутатов в голосовании участвовали 142, а поддержали инициативу 136 народных избранников.

Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отказалась принимать участие в выборной реформе, проведение которой в партии требовали с 2019 года. В ЕНД заявляют, что будут игнорировать заседания парламента, пока не будет выпущен на свободу совладелец близкого Саакашвили телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа, обвиняемый в незаконном ношении оружия.

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