Париж, , 09:15 — REGNUM Десять детей французских джихадистов, которые содержались в лагерях, находящихся под контролем курдов в Сирии, были репатриированы во Францию в ночь с 21 на 22 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.

«Сегодня Франция приступила к репатриации десяти несовершеннолетних, детей-сирот, которые находились в лагерях на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Издания отмечает, что не было предоставлено никакой информации ни о месте их прибытия во Францию, ни об обстоятельствах, при которых они покинули Сирию.

«Эти дети были переданы французским судебным органам, и теперь они находятся под специальным медицинским наблюдением и уходом со стороны социальных служб», — уточнили в МИД Франции.

Париж поблагодарил курдскую администрацию в Сирии за «сотрудничество» в репатриации детей.

Напомним, власти Франции репатриировали 28 детей из Сирии, в частности, пятеро детей в марте 2019 года, двенадцать в июне 2019 года. Курдские власти утверждают, что в трех лагерях на северо-востоке Сирии содержатся около 12 000 иностранцев, 4 000 женщин и 8 000 детей.