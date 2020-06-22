Киев, , 09:08 — REGNUM Украина готова подавать иски в международные суды, если Иран не выполнит обязательства, взятые на себя после крушения самолёта украинской авиакомпании МАУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский 21 июня в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

«Речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации… Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», — рассказал Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что до международных судов не дойдёт и все вопросы удастся решить без них.

Он также отметил, что Иран объяснил задержку с передачей бортовых самописцев сбитого самолёта пандемией коронавируса, однако «эта проблема не может ждать бесконечно».

Напомним, украинский самолёт марки Boeing был ошибочно сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Погибли 176 человек, находившихся на борту лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Ирана заявил, что чёрные ящики украинского самолёта отправят во Францию, поскольку у Украины нет оборудования, необходимого для расшифровки их содержимого.

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