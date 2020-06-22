Киев, , 08:55 — REGNUM Пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала расширенный комментарий одного из лидеров, председателя политсовета Виктора Медведчука о статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук, в частности, отмечает «глубокую символичность» даты публикации статьи, поскольку, на его взгляд, она «не о том, как войны заканчиваются, а о том, как они, к сожалению, НЕ заканчиваются».

«Противоречия, вызванные геополитическими, экономическими, культурными и религиозными факторами, остаются прежними и ведут к формированию «линий напряженности» в тех же зонах, что и в первой половине XX века. Амбиции государств, которые ничто не сдерживает, ведут к конфликту или, как пишет В. Путин, «исторически присущему мировому развитию соперничеству», — отмечает украинский политик, и самым действенным лекарством он называет международное сотрудничество.

«Но нарастание внутренних противоречий между государствами приводит к фактическому ослаблению мандата наднациональных структур: сегодня снижение роли ООН является признанным фактом и объектом дипломатических дискуссий, а роль документов, принятых ключевой для обеспечения мировой безопасности структурой — Советом Безопасности ООН, принижается», — аргументирует свою мысль депутат Рады.

Далее он подчеркивает, что статью Владимира Путина нельзя воспринимать иначе как этапный и программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно стратегически важные вопросы будущего, которые поставила перед нами самая кровопролитная война в истории.

«Этот разворот включает не только снижение роли международного сотрудничества, но и ревизию запрета героизации антигуманных, людоедских режимов — таких, каким был режим гитлеровской Германии. Сегодня, в годовщину 22 июня 1941 года, ответственные руководители стран, чьи граждане принимали участие в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, должны подтвердить неприемлемость и недопустимость неофашистской идеологии», — добавляет Медведчук.

«Меня, гражданина Украины, эмоционально особенно задел фрагмент в статье, где говорится о феномене кровавой подлости, «когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают». Трусливое замалчивание западными лидерами одесской трагедии 2 мая 2014 года, когда были сожжены 48 человек, содействует тому, что убийцы до сих пор так и не привлечены к ответственности. Что это, как не одно из многих проявлений глумления над исторической памятью? В этом ряду и снос памятника маршалу Коневу в Праге, и демонтаж барельефа маршалу Жукову в Одессе — все это акты символического насилия, направленные на установление идеологического господства над населением. Мне хорошо понятны те чувства горечи и обиды, которые переполняют украинских, польских, чешских ветеранов, ветеранов из прибалтийских государств, чьи жертвы и усилия, направленные на то, чтобы мы могли жить в мире, втаптываются сегодня в грязь», — подчеркивает глава политсовета крупнейшей оппозиционной партии Украины.

Именно поэтому, как напомнил Медведчук, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» совсем недавно, 9 мая этого года, выступила с инициативой создания на Украине общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти». Цель этого движения — разоблачение попыток фальсификации истории, защита исторической памяти и недопущение забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны.

«Статья Владимира Путина, который не просто заявляет о своей позиции, а предметно, приводя исторические факты, аргументирует ее, представляет не только научную, но и практическую ценность для нашего движения, ставящего своей целью как раз защиту исторической памяти. А для Украины, которая называет улицы городов и сел в честь соратников фашистов, которые несут ответственность за расправы над мирным населением, такая постановка вопроса является вызовом и может стать поводом к переоценке роли исторических деятелей и событий, что найдет поддержку подавляющего большинства граждан. Позиция нашей партии остается твердой, последовательной и принципиальной — героизация нацистов и их пособников абсолютно недопустима», — подчеркивает Медведчук.

Далее он добавляет, что итоги Великой Отечественной войны, ставшей генеральным сражением Второй мировой, привели к созданию новой архитектуры мира, которая просуществовала неизменной в течение полувека и доказала свою эффективность. В конце XX века, после распада СССР мир стал однополярным, что позволило США проводить политику исключительно в своих интересах, но сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества, к которому призывает Владимир Путин.

«Инициатива Владимира Путина — развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог — не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова — предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям», — специально подчеркивает свой главный вывод политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой выразил позицию России по поводу указанного исторического события. В публикации глава государства заявил о недопустимости пересмотров итогов войны, чреватых возрождением фашизма. Материал был опубликован 18 июня.