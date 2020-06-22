Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп допустил стратегическую ошибку, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соединённые Штаты в результате этих переговоров ничего не получили, заявил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании ABC.

По словам Болтона, когда Трамп готовился к первой встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре в 2018 году, его интересовало только число журналистов на итоговой пресс-конференции. Трамп сосредоточился на возможности сфотографироваться с главой КНДР.

«Это привлекло колоссальное внимание, но я считаю, что это была стратегическая ошибка. США ничего не получили от этого, а Дональд Трамп получил многое», — сказал Болтон.

По мнению экс-советника, встреча двух лидеров никак не продвинула решение вопроса о ликвидации северокорейской программы ядерных вооружений. Болтон признался также, что его беспокоили возможные уступки Трампа там, где они были совершенно не нужны. Так, американский лидер говорил Ким Чен Ыну об отмене военных учений США на Корейском полуострове, что вызвало «сильнейшую изжогу» у оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 июня запланирована публикация книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

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