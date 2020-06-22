Уфа, , 09:17 — REGNUM Проводить оперативные совещание в офлайн-формате предложил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве Башкирии, которое прошло в форме видеоконференции.

По словам главы региона, он уже соскучился по своим коллегам. Поэтому он предложил изучить эпидемиологическую ситуацию в регионе, получить консультацию врачей и со следующей недели начать проводить оперативные совещания в офлайн-режиме.

«Уже соскучился я вас не видеть вживую… может, мы все-таки ВКС понедельничный будем проводить в режиме офлайн», — сообщил Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в правительстве Башкирии стали проводить совещания в формате видеоконференций после введения режима повышенной готовности в регионе из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

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