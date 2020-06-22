Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Соединенные Штаты воздержались от введения ограничительных мер против чиновников Китая зя якобы притеснение уйгуров ради реализации торговой сделки с Пекином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я заключил огромную сделку, потенциальная сумма закупок которой $250 млрд», — цитирует его Axios.

По его словам, введенные против Китая пошлины «намного хуже, чем любые санкции, которые можно себе представить».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос уйгуров, составляющих основное население Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, является проблемным для Пекина на протяжении многих лет. Главным образом, проблема сепаратизма раздувается с Запада. На фоне китайско-американского обострения в Вашингтоне решили ввести санкции против Китая

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