Чебоксары, 22 июня 2020, 08:41 — REGNUM В Чувашии на голосовании по поправкам к Конституции организуют видеонаблюдение, оно будет действовать в помещениях территориальных избирательных комиссий и в помещениях для голосования на территории Чебоксар. Соответствующее постановление подписал председатель ЦИК Чувашии и секретарь избиркома Александр Цветков и Сергей Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Речь идёт о «применении отдельных технологий видеонаблюдения» при проведении голосования по поправкам в Конституции России. Отмечается, что оно организуется «для обеспечения дополнительных гарантий открытости и гласности в деятельности».
Кроме того, видеонаблюдение будет установлено в помещениях территориальных избирательных комиссиях.
Уточняется, что видеонаблюдение организуется, в частности, «при проведении голосования, при подсчёте голосов участников голосования и составлении протокола УИК об итогах голосования, проведении итогового заседания УИК», при проведении повторного подсчета голосов, а также при приеме протоколов УИК об итогах голосования, внесении данных об итогах голосования в увеличенную форму сводной таблицы ТИК, суммировании данных и составлении протокола об итогах голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции пройдёт в России 1 июля.