Чебоксары, 22 июня 2020, 08:41 — REGNUM В Чувашии на голосовании по поправкам к Конституции организуют видеонаблюдение, оно будет действовать в помещениях территориальных избирательных комиссий и в помещениях для голосования на территории Чебоксар. Соответствующее постановление подписал председатель ЦИК Чувашии и секретарь избиркома Александр Цветков и Сергей Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Секретарь ЦИК Чувашии Сергей Тарасов на совещании по проведению выборов
Секретарь ЦИК Чувашии Сергей Тарасов на совещании по проведению выборов
Chuvash.izbirkom.ru

Речь идёт о «применении отдельных технологий видеонаблюдения» при проведении голосования по поправкам в Конституции России. Отмечается, что оно организуется «для обеспечения дополнительных гарантий открытости и гласности в деятельности».

«Применять в помещениях для голосования на территории города Чебоксары при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации средства видеонаблюдения без трансляции в информационно-телекоммуникационную сеть интернет, с возможностью сбора и последующего хранения видеозаписей», — говорится, в частности, в документе.

Кроме того, видеонаблюдение будет установлено в помещениях территориальных избирательных комиссиях.

Уточняется, что видеонаблюдение организуется, в частности, «при проведении голосования, при подсчёте голосов участников голосования и составлении протокола УИК об итогах голосования, проведении итогового заседания УИК», при проведении повторного подсчета голосов, а также при приеме протоколов УИК об итогах голосования, внесении данных об итогах голосования в увеличенную форму сводной таблицы ТИК, суммировании данных и составлении протокола об итогах голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции пройдёт в России 1 июля.