Киев, , 08:41 — REGNUM Власть по сути отдала приказ начинать «русское лето» на Украине, заявил политический эксперт и журналист Максим Кухар, комментируя последние события в стране.

Для этого, отметил специалист, на Украине уже открыто и широко начинается формирование отрядов «титушек» (так называют «наемников», которые участвую в уличных силовых акциях — ред.) под лозунгами «борьбы с нациками», «православия», «поддержки президента».

«Получается, что, имея огромный репрессивный аппарат, власть так и не смогла затравить пару сотен активистов. И теперь идеологи этого криворукого аппарата, который через раз не может и формальную бумажку без ляпов выписать, так как руки скрючены только под пересчет купюр, предложили новый план», — заявил Кухар.

По его оценке, власти Украины «впали в иллюзию», что, полностью провалив дело репрессий через админмеханизмы, они смогут проуправлять уличными столкновениями. Хотя это делать в разы сложнее, подчеркивает Кухар, чем затравить любого «маразматическими» украинскими законами.

«Какая же картина уличных столкновений нас ждет? Да нет сомнений, что это будет повтор ошибок прошлых операций. Когда «титушки» будут безобразничать или прятаться за спины полиции, иногда совершая дерзкие атаки на оппозиционных протестующих, проводить точечные силовые акции. Но прошлые бои в Киеве и Одессе показали, что не вляпаться, используя такой формат, почти невозможно», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе, 18 июня, на Украине было заявлено о создании гражданского движения «Патриоты — За жизнь», которое «объединит людей, желающих вернуть мир, порядок и уважение к героическому прошлому». По словам Кухара, созданием движения заняты «подручные» главы МВД Украины Авакова, а также представители оппозиции, «не скрывающие свой настроя на силовые действия».

«Русской» весной на Украине называли события весны 2014 года, когда, вслед за Донбассом, в ряде городов Юго-Востока страны отказались подчиняться Киеву. Впоследствии эти действия были подавлены.