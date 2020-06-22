Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM Движение «Голос» (иностранный агент) пригласили на подписание соглашения со свердловской Общественной палатой о взаимодействии в ходе голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил межрегиональный координатор организации на Урале и в Поволжье Александр Грезев.

Как передаёт ЕАН, организация всё же планирует отправить своих наблюдателей на избирательные участки. Пул организаций, допущенных к наблюдению, формирует региональная Общественная палата.

Кроме того, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что пригласила «Голос» (иностранный агент) в «Центр общественного наблюдения», который будет мониторить информацию о нарушениях даже через социальные сети.

Как сообщало ИА REGNUM, основным днём для голосования по Конституции выбрали 1 июля 2020 года.

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