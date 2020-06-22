Париж, , 08:39 — REGNUM После шести недель и более трех месяцев онлайн-занятий дома школьники и учащиеся средних школ вернутся в образовательные учреждения в понедельник, 22 июня, сообщает Le Figaro.

«Наша цель — вернуть как можно больше учащихся», — пояснил министр образования Жан-Мишель Бланке после объявления президента о том, что ясли, школы и колледжи будут открыты для всех в обязательном порядке и в соответствии с обычными правилами посещаемости с 22 июня 2020 года.

В начальной школе будет рекомендовано расстояние в один метр между учениками, а в колледже, когда это расстояние невозможно, ученикам придется носить маски.

«Я действительно призываю всех родителей доверять институту народного образования. Все сделано для того, чтобы их дети были благополучно приняты», — заявила Сибет Ндиай, официальный представитель правительства Франции.

«Нет никаких причин, по которым ребенку следует отказываться от посещения школы», — настаивала Сибет Ндиай.

Согласно последним данным министерства образования Франции, 1,8 млн школьников из 6,7 млн человек к настоящему времени вернулись в школу. В колледжи вернулись 600 тысяч из 3,3 млн учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи людей собрались вечером 21 июня в Париже по случаю музыкального фестиваля, в то время как собрания в количестве более десяти человек по-прежнему запрещены из-за угрозы эпидемии.

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