Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Правительство США требовало от Японии $8 млрд на содержание американских военных баз в стране. Об этом 22 июня сообщает агентство Kyodo.

Журналисты ссылаются на мемуары бывшего советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», текст которых, якобы имеется в распоряжении агентства.

Согласно данным Болтона, в июле 2019 года во время своего визита в Японию, глава Белого дома Дональд Трамп потребовал компенсации со стороны Токио, угрожая вывести с территории страны войска.

Напомним, Болтон, ушедший в отставку в сентябре 2019 года, принял решение написать книгу в разгар президентской гонки. Книга должна поступить в продажу 23 июня. Однако компрометирующие Трампа факты подвергаются критике со стороны Белого дома.