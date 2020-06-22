Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Украина является одним из самых проамериканских государств мира, заявил бывший президент страны Пётр Порошенко 21 июня в интервью CNN.

В начале интервью Порошенко поблагодарил США за поддержку, которую оказывали представители двух крупнейших американских партий во время его правления.

«Поверьте, сегодня Украина является одним из наиболее проамериканских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объёмов поддержки для защиты нашего суверенитета», — сказал он.

По словам Порошенко, существует некий «российский сценарий», направленный на разрушение «единства» между Украиной и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Транспортное командования США сообщило о том, что на военной авиабазе «Довер» происходит погрузка вооружений, которые США в ближайшее время доставят на Украину.

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