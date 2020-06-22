Вашингтон, 22 июня 2020, 08:34 — REGNUM Украина является одним из самых проамериканских государств мира, заявил бывший президент страны Пётр Порошенко 21 июня в интервью CNN.
В начале интервью Порошенко поблагодарил США за поддержку, которую оказывали представители двух крупнейших американских партий во время его правления.
По словам Порошенко, существует некий «российский сценарий», направленный на разрушение «единства» между Украиной и США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Транспортное командования США сообщило о том, что на военной авиабазе «Довер» происходит погрузка вооружений, которые США в ближайшее время доставят на Украину.
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