Багдад, , 08:29 — REGNUM Министр миграции Ирака Иван Файек Джабро объявил о закрытии 20 лагерей для беженцев в провинции Анбар. Об этом 21 июня он сообщил во время пресс-конференции.

По его словам, в регионе останутся лишь два крупных объекта, в которые и будут направлены временно перемещенные лица.

Причиной подобного решения стал факт возвращения большинства беженцев в свои родные места. На сегодняшний день в провинции остаются порядка 1700 семей, которые пока не могут вернуться домой.

Напомним, в результате боевых действий на территории Ирака, вызванных агрессией со стороны боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) миллионы граждан страны вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.