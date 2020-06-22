Тбилиси, , 08:46 — REGNUM Одобрение в связи с принятием грузинским парламентом в первом чтении законопроекта о конституционных поправках по изменению избирательной модели голосования на выборах выразили 21 июня в посольстве США в Тбилиси. Обращение было опубликовано на сайте дипломатического представительства.

«Посольство США поздравляет членов парламента с принятием конституционных изменений по избирательной системе Грузии в первом чтении. Это важный первый шаг к большему парламентскому плюрализму», — заявили в посольстве.

Напомним, 21 июня в парламенте Грузии поддержали законопроект, который предусматривает сокращение числа депутатов, избираемых по мажоритарным округам, и увеличение на это количество мест по партийным спискам по формуле 120/30 (120 — по спискам, 30 — по округам).

Еще одним важным новшеством предлагается внести ограничение, по которому партия, набравшая на выборах менее 40,54%, не сможет одна назначать членов правительства. Также был снижен порог прохождения в парламент до 1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Грузии принял поправки в конституцию в первом чтении