Токио, , 08:26 — REGNUM Соединенные Штаты в 2019 году требовали от Японии выделить по $8 млрд на содержание американских военных баз, это в четыре раза больше, чем сейчас. Об этом 22 июня сообщает Kyodo со ссылкой на книгу экс-советника президента США Джона Болтона.

Как пишет Болтон, президент США Дональд Трамп передал соответствующее требование японскому руководству в июле 2019 года во время визита в Токио.

Кроме того, американский лидер, пишет экс-советник, приказал пригрозить полным выводом войск США из Японии, если Токио откажется увеличивать свои расходы на содержание баз.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня власти США подали судебный иск против Джона Болтона из-за его намерений опубликовать свои мемуары. По мнению американских властей, в книге Болтон может раскрыть ту информацию, которая несет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Бывший советник по национальной безопасности покинул администрацию Трампа в конце 2019 года и с тех пор критиковал президента в своих публичных комментариях. В феврале Трамп, как сообщается, решил «попытаться заблокировать публикацию книги» и назвал Болтона «предателем».

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