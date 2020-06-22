Москва, 22 июня 2020, 08:24 — REGNUM Вторая мировая война была направлена против того, что помогло Советскому Союзу выстоять и победить, и что угрожало западному капитализму, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Именно благодаря идеям большевизма СССР сумел победить в войне, отмечает Кедми.
Напомним, что 18 июня в журнале National Interest была опубликована статья российского президента Владимира Путина на английском языке, где он анализирует причины начала Второй мировой войны и роль, держав тех лет в взращивании германского нацизма.