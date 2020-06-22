Москва, , 08:24 — REGNUM Вторая мировая война была направлена против того, что помогло Советскому Союзу выстоять и победить, и что угрожало западному капитализму, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Именно благодаря идеям большевизма СССР сумел победить в войне, отмечает Кедми.

«А это не упоминается. Ни, одним словом, ни одним намеком. А это была основная часть войны и со стороны Германии, и со стороны Советского Союза, и со стороны движения Сопротивления (а это, в основном, коммунисты были). Именно этого мне не хватало в историческом анализе вашего президента. Уж кто-кто, а он должен был это отметить, по крайней мере как факт. А когда замалчивают историю или какие-то ее факты, то это противоречит тезису совершенно справедливому о том, что все должно быть положено на стол и все факты должны быть известны», — подытожил Кедми.

Напомним, что 18 июня в журнале National Interest была опубликована статья российского президента Владимира Путина на английском языке, где он анализирует причины начала Второй мировой войны и роль, держав тех лет в взращивании германского нацизма.