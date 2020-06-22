Москва, 22 июня 2020, 08:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своей статье в National Interest обошел вниманием, что Вторая мировая война была не только и не столько против СССР как такового, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также подчеркнул, что Вторая мировая война была направлена не только против СССР, как геополитического соперника, она была не только продолжением вековой воны против России, которая велась Западом, но также была войной против большевизма.
По его словам, именно поэтому Соединенные Штаты поддерживали нацистскую Германию до декабря 1941 года даже после войны. А этот момент, по словам Кедми, не присутствует нигде, в том числе и в статье Путина.