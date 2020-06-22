Москва, , 08:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своей статье в National Interest обошел вниманием, что Вторая мировая война была не только и не столько против СССР как такового, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Он также подчеркнул, что Вторая мировая война была направлена не только против СССР, как геополитического соперника, она была не только продолжением вековой воны против России, которая велась Западом, но также была войной против большевизма.

«Это была война против большевизма, это была война против идеологии, на которой основывался Советский Союз, намного более человечной, которая угрожала западному миру, потому что она могла привести к тому, что все системы эксплуатации, которые привели к Первой мировой войне и Второй мировой войне, они были под угрозой. И поэтому, весь Запад содействовал Германии перед войной, а во время войны стал ее союзником», — заявил Кедми.

По его словам, именно поэтому Соединенные Штаты поддерживали нацистскую Германию до декабря 1941 года даже после войны. А этот момент, по словам Кедми, не присутствует нигде, в том числе и в статье Путина.