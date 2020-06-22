Москва, 22 июня 2020, 07:57 — REGNUM Единственной страной, которая не занималась взращиванием и потаканием нацизму в Европе был Советский Союз, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Реагируя на статью президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», Кедми отметил, что не со всем сказанным там он согласен, в то время как в России все сказанное приняли без критического осмысления.
В то же самое время он отмечает, что существует множество фактов, которые говорят против этого. Советский Союз, по его словам, принимал все меры, которые только мог, направленные на обеспечение собственной безопасности, и трактовать их как поддержку нацизма просто-напросто невозможно.
Напомним, что 18 июня в журнале National Interest на английском языке была опубликована статья президента России Владимира Путина, в которой глава государства анализирует причины начала Второй мировой войны и роль различных держав во взращивании германского нацизма. Также Путин изобличает подлость некоторых политиков, которые искажают память о войне.