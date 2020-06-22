Сеул, , 06:43 — REGNUM В своих воспоминаниях бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон раскрыл «чувствительные подробности» американо-южнокорейских отношений, а также исказил некоторые события. Об этом сообщил директор офиса президента страны по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён, передает ТАСС.

В заявлении сотрудника аппарата главы государства, сообщается, что содержащиеся в мемуарах Болтона подробности встреч лидеров Южной Кореи и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа «отражают его точку зрения, а не реальные факты».

Также уточняется, что по мнению Сеула, Болтон «подорвал доверие» между двумя государствами раскрыв «чувствительные подробности» дипломатических отношений. Эта позиция доведена до американской стороны.

Как сообщало 18 июня ИА REGNUM, по словам спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, Джон Болтон сжульничал, отказавшись давать показания в Конгрессе.

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