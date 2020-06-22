Тюмень, 22 июня 2020, 06:31 — REGNUM Тюменцев приглашают на избирательные участки в индивидуальном порядке. Для исключения контактов с участниками голосования по поправкам в Конституцию России подготовлены разъяснительные брошюры, сообщил «Тюменской линии» председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.
В почтовых ящиках тюменцы увидят приглашения с указанием места и даже рекомендованным временем для голосования для каждого участника.
Напомним, последний день для голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля 2020 года.