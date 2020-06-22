Чита, , 06:28 — REGNUM В правительстве Забайкальского края произошло новое кадровое назначение. Как сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.

Василий Войкин Правительство Забайкальского края

«В сферу его обязанностей вошли вопросы законотворческой деятельности, взаимодействия с законодательным собранием региона», — сказано в официальной информации.

Василий Войкин награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже пятое назначение в правительстве Забайкалья за последний месяц.

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