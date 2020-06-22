Вашингтон, , 04:52 — REGNUM США призвали все стороны, принимающие участие в гражданской войне в Ливии, прекратить боевые действия и решить вопрос политически. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома на официальной странице в Twitter.

«Соединенные Штаты решительно выступают против военной эскалации в Ливии», — говорится в сообщении.

Также США призвали все стороны конфликта сесть за стол переговоров и прекратить вооруженные столкновения. Для мирного урегулирования ситуации Вашингтон призвал опираться на соглашения, достигнутые в ходе переговоров «5+5».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не исключил военного вмешательства в ливийский конфликт, которое он считает легитимным. При этом Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что рассматривает заявление египетского лидера как объявление войны и посягательство на суверенитет.

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