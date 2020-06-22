Биробиджан, , 03:40 — REGNUM КПРФ выдвинула на выборы губернатора Еврейской АО хабаровчанина Максима Кукушкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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Документы о выдвижении в избирательную комиссию подал зарегистрированный в Хабаровске, депутат Законодательной думы Хабаровского края, генеральный директор «Производственная группа Востокстрой» Максим Кукушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября два региона Дальнего Востока изберут губернаторов — Камчатский край и Еврейская АО. В обоих случаях выборы досрочные — после отставок губернаторов.

На выборы губернатора Еврейской АО уже выдвинулись 9 кандидатов.