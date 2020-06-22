Петропавловск-Камчатский, , 03:42 — REGNUM В избирком Камчатского края подали документы на выдвижение на выборы губернатора региона семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Камчатки.

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От «Партии роста» выдвинут предприниматель Максим Близнюков, от ЛДПР — депутат Валерий Калашников, от «Гражданской платформы» — инженер Андрей Лиходедов, от «Патриотов России» — пенсионер Александр Остриков. Самовыдвиженцами идут домохозяин Алексей Николаев, пенсионер Тагиев Этибар Сабир Оглы, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛДПР определилась с кандидатом на пост губернатора Камчатки. Им стал депутат заксобрания края Валерий Калашников.