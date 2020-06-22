Петропавловск-Камчатский, , 03:31 — REGNUM Координатор регионального отделения ЛДПР в Камчатском крае, 41-летний Валерий Калашников, намерен побороться за пост губернатора Камчатки. Он подал документы в избирком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

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Ранее кандидатуру Калашникова утвердил высший совет ЛДПР, участники внеочередной отчетно-выборной конференции реготделения партии его утвердили.

Калашников является депутатом законодательного собрания Камчатского края, занимает должность зампреда постоянного комитета по социальной политике.

По словам парламентария, самым сложным будет пройти муниципальный фильтр.

«Логистика сегодня такова, что в связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции попасть в отдалённые муниципальные районы, чтобы заручиться поддержкой депутатов всех уровней, будет очень сложно. Самолёты и вертолёты не летают, а попасть в северные районы края другим транспортом практически невозможно. Наземных дорог в некоторые районы вовсе нет. Но будем думать, как это сделать, стараться все-таки муниципальный фильтр пройти. Я надеюсь на поддержку своих коллег по депутатскому корпусу, и, конечно, уважаемого электората Камчатского края», — сказал Валерий Калашников.

20 июня Калашников подал в краевой избирком документы о выдвижении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября, в единый день голосования, на Камчатке будут избирать губернатора. В избирательную комиссию региона заявления о выдвижении подали уже 7 кандидатов.