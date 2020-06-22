22 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Сила не поможет обуздать народный гнев. Особенно если он стал таким массовым, как сегодня. Гонконг, Ереван – примеры того, что силой нельзя сломить народ. И особенно больно от того, что в Белоруссии, где, как говорят нынешние власти, в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий, люди стали снова скандировать – «Фашисты, фашисты!».

Юрий Баранчик, , 11:17 — REGNUM Странные дела начали происходить в Союзном России государстве. Сначала все было хорошо — началась избирательная кампания по выборам президента республики, пятнадцать человек заявили о своих президентских амбициях. Были образованы инициативные группы по сбору подписей, к сегодняшнему дню осталось семь кандидатов, кто сдал в белорусский ЦИК законные 100 тысяч подписей. Вроде все как в цивилизованном мире.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако красиво было только на бумаге. Реально мы имеем арест основного оппонента Лукашенко на выборах — Виктора Бабарико, бывшего председателя «Белгазпромбанка», которого Лукашенко когда-то и сосватал Газпрому на эту должность. Казалось бы, ну, кто он такой? Банкир, человек в республике мало кому известный. Однако за три недели Бабарико собрал более 400 тысяч подписей избирателей. Что является рекордом среди независимых кандидатов за всю историю республики.

Но арестовали не только его. Арестовали членов его семьи. Друзей. Руководство возглавляемого им «Белгазпромбанка». Всего уже более 17 человек. За что? Якобы за вывод денег из республики и другие налоговые преступления. Пока говорить о реальной подоплеке дела нельзя, так как даже адвокату Бабарико запретили говорить о статьях, вменяемых его подзащитному. Однако правозащитники уже назвали его политзаключенным.

Но позвольте, а где Вы, правоохранительные органы республики, были ранее? Почему 15 лет не видели преступлений в упор, а как только человек пошел в президенты и, по многочисленным опросам, выигрывает у нынешнего главы белорусского государства Александра Лукашенко в одну калитку (воспользуемся понятной хоккейной терминологией) в первом туре, его тут же запрессовали и, как пишут в соцсетях, под пытками пытаются добиться самооговаривающих показаний?

При чем тут сын? Даже при Сталине четко всем было сказано — сын за отца не отвечает.

Далее. Арестован муж Светланы Тихановской — еще одного кандидата в президенты. По ее словам, ей и ее детям поступили угрозы. Еще один кандидат — Сергей Гайдукевич — под предлогом того, что он не проститутка, снялся с выборов.

Пост Сергея Тихановского в Instagram Instagram.com stranadlyazhizni

Такое ощущение, что нынешний глава белорусского государства воспринимает кандидатов в президенты как преступников, которые пытаются отобрать у него пожизненно занятый трон, который он должен передать по наследству. Но ведь это не так — республика не наследственная монархия, а демократическое государство, а выборы для того и проводятся, чтобы граждане могли сделать свой выбор и выбрать нового президента, если прежний не устраивает.

Ладно, кандидаты — тут все понятно. Но вот то, что стало происходить в республике в последние дни, вообще за гранью морали и понимания.

13 июня в статье «У Лукашенко отказали тормоза: Белоруссии грозит режим военной хунты» мы писали https://regnum.ru/news/polit/2980626.html:

«Чудовищный случай произошел на днях в одной белорусской деревушке. В ночь с 3 на 4 июня в дом матери белорусского фермера, который осмелился рассказать в «ютубе» правду о состоянии дел в белорусском сельском хозяйстве (думаем, историю про коров и Лукашенко помнят все), ворвались неизвестные люди в гражданской одежде. Провели в доме обыск, сломали женщине руку, а ее спящей дочери угрожали пистолетом, в результате чего девочку сейчас лечат от испуга. В партизанской Белоруссии снова появилось свое Гестапо? Так вроде ж, думали, давно уничтожили, ан нет…».

Мы думали, что дело одним случаем и ограничится, что это некий сбой системы. Но не тут-то было — все последние дни ютуб, белорусские соцсети и телеграм-каналы пестрят видео, где какие-то люди без формы, не представляясь, начинают бить и паковать в автозаки и автобусы с затемненными стеклами людей — молодежь, женщин, девушек. Повторюсь — это происходит каждый день по всей республике — в Минске, Бресте, Молодечно, Новогрудке, Речице и так далее. Только за выходные было задержано более 270 человек.

Что интересно — нападающие бьют и задерживают при соотношении сторон 6 к 1. Если их меньше — они отступают. Возникает логичный вопрос — за это ли белорусские граждане платят налоги? И кто, вообще, эти люди без формы?

Более того. Если первые дни граждане республики были в шоке от таких действий каких-то уличных банд при поддержке милиции, то теперь они стали самоорганизовываться и давать отпор — в Молодечно, в Бресте люди не потерпели подобного беспредела и отбили у нападавших невиновных ни в чем сограждан, которые просто гуляли по улицам своих городов.

И это логично — насилие рождает ответную силу. Казалось бы, чего проще — находиться в правовом поле и честно провести выборы. Но Лукашенко пошел по самому плохому сценарию — он решил поставить народ на колени и стал применять силу, чтобы запугать граждан республики. Но это не удалось даже Гитлеру. Не удастся и Лукашенко.

Надо возвращаться в правовое русло. Надо извиниться и выпустить Бабарико и его сына из застенков КГБ и, конечно, надо готовить три конверта. Люди устали от Лукашенко и стиля его правления.

Виктор Бабарико с сыном Эдуардом. Официальный канал Бабарико в Telegram

Происходящее в республике показывает, что люди больше не боятся. Они устали от этой боязни и готовы к новой жизни. Дело дошло до чего? Что люди стали самоорганизовываться. Цепи из протестующих людей стоят в десятках белорусских городов. Что с ними поделать? ОМОНа не хватит всех паковать.

Тут намедни видел одну дискуссию. Один эксперт говорил о том, что протеста в малых городах не будет. У власти будет достаточно сил и средств, чтобы контролировать Минск и областные центры, а дальше, на небольшие города, Сопротивление не распространится.

Но это не так. Как показывает опыт Молодечно и Новогрудка, именно малые города могут стать центрами Сопротивления, как Сиэтл в США. Дело в том, что в малых городах все знают друг друга. И когда шесть взрослых мужчин начинают избивать одну девушку и насильно волочь ее к своему «бусику», то ведь надо понимать, что они все соседи, росли в одном дворе и пили молоко из одних крынок после футбола или сбора колорадских жуков летом на картошке, играли с деревянными автоматами в партизан на одном сеновале.

Сын придет к отцу и скажет — «Пап, соседскую Светку Колька-мент соседний избил вместе с…». Отец тут же наберет соседа, с которым 40 лет гнал самогонку, ходил в баню и по грибы и скажет «Слышь, Витя, я тебя, конечно, уважаю, но или ты сам разберешься со своим пацаном, или с ним разберусь я с сыновьями».

Да и что помешает пацанам с одного двора вечером подкараулить одного такого фраера и показать ему в соотношении 6 к 1, что он не прав? Вот о чем пишут белорусские соцсети. И это весьма тревожно.

Еще вчера Белоруссия была тихой страной, в которой бурлило, но как-то подспудно. Привычкой стало говорить, что если белорус сядет на гвоздь, то не подпрыгнет, а останется сидеть, мол, наверное, так и надо. Но происходящее сегодня говорит об обратном — граждане республики, независимо от языка, веры и образования, поднялись в едином порыве против диктата силы. Люди хотят по закону — если Лукашенко — то Лукашенко, если Бабарико — то Бабарико, если Цепкало — то Цепкало. А происходит обратное.

Соцсети бурлят. Люди выходят на улицу. Даже известные граждане республики — ведущие средств массовой информации, известные спортсмены, деятели культуры стали обращаться к властям с просьбой остановить творимый ими беспредел. Можно предположить, что к ним подтянутся и другие известные граждане республики — музыканты, поэты, те же юмористы из «КАМЕДИ КЛАБ». Белорусским властям пора задуматься над тем, что они делают и правильной ли дорогой идут.

Белорусский ОМОН Mvd.gov.by

Сила не поможет обуздать народный гнев. Особенно если он стал таким массовым, как сегодня. Гонконг, Ереван — примеры того, что силой нельзя сломить народ. И особенно больно от того, что в Белоруссии, где, как говорят нынешние власти, в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий, люди стали снова скандировать — «Фашисты, фашисты!».

Белорусский народ этого не заслужил. Не для того он 75 лет назад задавил фашистскую гадину в ее логове вместе с другими народами СССР, чтобы сегодня лицезреть ее реинкарнацию в республике-партизанке.