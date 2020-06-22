Киев, , 02:19 — REGNUM Акция ЛГБТ-активистов KyivPride, запустивших дрон с радужным флагом над расположенным в Киеве монументом «Родина-мать», шокировала депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олега Волошина. Соответствующий пост депутат опубликовал на странице в Facebook.

«Это не просто кощунство — это идиотизм», — прокомментировал депутат акцию устроенную у памятника, напоминающего о жертвах Великой Отечественной войны. Особым глумлением была организация демонстрации символа неестественных сексуальных отношений накануне 22 июня, дня начала войны.

Осквернение «символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей» украинцы не простят, уверен Волошин. «Трудно было задеть людей больше», — отметил депутат Рады.

Напомним, ЛГБТ-активисты запустили радужный флаг, являющийся символом движения, с помощью дрона. На видео запечатлены полет дрона к монументу, а также момент, когда беспилотник зависает у меча «Родины-матери», из-за чего создается впечатление реющего как на древке флага ЛГБТ.